Un fossile de "toucan à dents de lapin" illustre la diversité des oiseaux contemporains des dinosaures

Parce que son grand bec courbé ne ressemble pas seulement à celui d’un des volatiles contemporains les plus populaires, le toucan, mais surtout à rien qu’on ne connaisse à l'époque de son existence.

Une créature improbable, entre oiseau et dinosaure

Les oiseaux du Mésozoïque (une ère géologique s’étendant entre 250 et 65 millions d’années) avaient "un museau sans spécialisation particulière", explique Patrick O’Connor, auteur de l’étude publiée dans Nature Communications. "Falcatakely change complètement la donne, avec un bec haut et long, inconnu au Mésozoïque", a ajouté le professeur d’anatomie et neurosciences à l’Université américaine de l’Ohio.

L’étude de son crâne est porteuse d’autres surprises.

"Bien que l’apparence de sa face soit similaire à celle des oiseaux modernes comme le toucan, son squelette ressemble beaucoup plus à celui de dinosaures théropodes non-aviaires, comme Deinonychus et Velociraptor."

Le fossile a été découvert en 2010 dans le nord-ouest de Madagascar. Il a fallu sept ans avant que des scientifiques se penchent sur son cas. Avec une complication majeure, le bec et le crâne étant trop fragiles pour être extirpés de leur gangue de roche. L’équipe a contourné le problème en "disséquant virtuellement" les os pour en produire un modèle numérique, utilisé ensuite avec une imprimante 3D pour en fabriquer un exemplaire comparable à d’autres spécimens.

Ils ont identifié alors un animal improbable, selon Daniel Field, du département des sciences de la Terre à Cambridge. Son bec n’avait pas seulement une forme inattendue mais était muni d’au moins une dent, laissant penser qu’il pouvait en avoir eu d’autres. "Ces caractéristiques donnent à Falcatakely un profil presque comique... Imaginez une créature ressemblant à un petit toucan doté de dents de lapin”, a-t-il écrit. Aucune des 200 espèces d’oiseaux répertoriés pour cette période "n’a un crâne ressemblant en quoi que ce soit à Falcatakely", selon lui.