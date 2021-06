Un flacon cosmétique innovant issu d'un nouveau procédé de recyclage

Débarrassée des (trop) nombreux emballages qui accompagnent nos cosmétiques et des déchets plastiques, la salle de bain du futur pourrait également faire la part belle à des flacons recyclés nouvelle génération. Même si le mieux c'est le zéro déchet, comme on vous en parle dans l'article sur comment transformer sa salle de bain en espace Zéro déchet, le recyclage c'est pas mal non plus! L'Oréal propose un flacon en plastique issu du recyclage enzymatique de la société de chimie biologique Carbios. Présenté comme une première mondiale, ce flacon cosmétique nouvelle génération est le premier conçu en plastique entièrement recyclé grâce à la technologie enzymatique de Carbios. Ce n'est bien évidemment pas la première fois qu'une marque nous présente un flacon en plastique recyclé - rien de neuf sous le soleil de ce côté-là - mais cette nouvelle technologie pourrait toutefois permettre à terme de développer de nouveaux produits, et pas uniquement dans le domaine des cosmétiques, à partir de matières recyclée intégralement. On vous explique.

Le recyclage n'est pas fait à 100% pour l'instant

Quand on sait ce que la pollution plastique peut engendrer comme le plasticroûte, une nouvelle forme de pollution ou encore les effets sur la santé humaine visibles déjà aujourd'hui comme le pénis humain qui rétrécit à cause de la pollution, il est temps de trouver des solutions, comme par exemple des bioplastiques innovants et réalistes ou encore un meilleur tri des déchets qui permette de mieux recycler les plastiques. Cependant, jusqu'ici, les procédés de recyclage existants ne permettaient pas de valoriser l'intégralité des déchets en polytéréphtalate d'éthylène (PET). L'entreprise Carbios explique que "seul le plastique clair [pouvait] être recyclé en boucle fermée, avec une perte de qualité à chaque cycle, induisant une difficulté à obtenir des nouveaux produits à partir de PET 100% recyclé". Lire aussi : Pourquoi les vêtements sont-ils si compliqués à recycler ? Chose à laquelle peut désormais remédier la technologie enzymatique de la société française. "Notre innovation permet un recyclage à l'infini de tous types de déchets en PET ainsi que la production de produits PET 100% recyclés et 100% recyclables, sans perte de qualité".

Ces flacons recyclé, pas avant 2025 !

Après quatre ans de collaboration étroite avec Carbios, Biotherm pourrait être la première marque de L'Oréal à lancer un produit niché dans ce flacon, mais il faudra encore attendre un peu pour le glisser dans votre salle de bain; la mise en production étant actuellement programmée courant 2025. "Il s'agit d'une innovation prometteuse pour l'avenir qui illustre notre engagement à mettre sur le marché des emballages plus respectueux de la planète et qui s'inscrit dans une démarche de circularité engagée depuis plus de 15 ans", commente Jacques Playe, Directeur Packaging et Développement de L'Oréal.

Des bouteilles recyclées partout dans le monde ?

Notons que cette technologie a permis de créer d'autres échantillons de bouteilles pour des produits de consommation courante. Perrier, Pepsi Max et Orangina pourraient aussi prochainement proposer de nouveaux emballages pour certains de leurs produits emblématiques. Lire aussi : Un nouveau bioplastique à base de poudre de bois se résorbe en 3 mois Cette innovation devrait aider L'Oréal à atteindre ses objectifs fixés dans le cadre de son programme de développement durable "L'Oréal pour le Futur". Il s'agit notamment d'aboutir à 100% de packagings en plastique rechargeables, réutilisables, recyclables ou compostables d'ici 2025, mais également à 100% de packagings en plastique d'origine recyclée ou biosourcée d'ici 2030.