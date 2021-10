Un drone a filmé l’intérieur d’un ouragan pour la première fois

L’ouragan Sam a été filmé de l’intérieur par un drone qui a bravé la tempête pour offrir des images incroyables au monde et aux scientifiques.

Des chercheurs de la National Oceanic and Atmospheric Administration ont partagé les images du drone Saildrone Explorer SD 1045 qu’ils ont envoyé en plein dans l’ouragan Sam qui sévissait aux Caraïbes dans la semaine du 1er octobre. C’est la première fois qu’une telle prouesse est réalisée dans un ouragan de cette taille sur l’Atlantique.

Si vous avez le mal de mer, vous risquez d’être un peu nauséeux devant les images qui se balancent sous les vents violents (plus de 200 km/h) et devant des vagues gigantesques (plus de 15 mètres).

Si les images impressionnent, le but n’était pas de faire des vues Youtube mais bien de donner des informations importantes sur la croissance et l’intensification des cyclones tropicaux aux scientifiques qui étudient ces phénomènes de plus en plus récurrents et dévastateurs. Une meilleure compréhension permettra une meilleure prévention.

"En utilisant les données collectées par les saildrones, nous prévoyons d’améliorer les modèles de prévision qui prédisent une intensification rapide des ouragans", a déclaré Greg Foltz, un scientifique de la NOAA dans un communiqué. "L’intensification rapide, lorsque les vents des ouragans se renforcent en quelques heures, constitue une menace sérieuse pour les communautés côtières et cela permettra d’avertir les communautés plus tôt."

Le drone, qui fait partie d’une flotte de 5 appareils, est le seul à avoir été à l’intérieur d’un ouragan cette saison. Les autres ont été utilisés notamment pour étudier les océans Arctique et Austral, dans le cadre de l’étude des ouragans.