Un dressing plus vert pour la rentrée : mon jean, j'en fais quoi ?

Incontournable dans le dressing des femmes et des hommes, le jean fait couler beaucoup d'encre depuis que l'éco-responsabilité est devenue, à juste titre, l'une des préoccupations principales des marques comme des consommateurs. Au point de devenir "LA" pièce à bannir de nos armoires ? Une solution radicale qui n'est pas forcément des plus réalistes tant la pièce s'est imposée comme la star de nos garde-robes ces dernières décennies. On vous rassure, il n'est pas nécessaire d'en arriver là car nombreuses sont les marques qui proposent aujourd'hui des jeans qui combinent qualité, durabilité et production responsable. Il ne reste plus qu'à faire les bons choix…

Des matières moins polluantes

Les marques se succèdent depuis quelques mois pour proposer des collections de denim plus responsables. Cela passe notamment par le choix de fibres moins polluantes, parmi lesquelles le coton biologique certifié GOTS, le coton recyclé ou encore le Tencel, qui sont les plus courantes. Ces matières premières permettent non seulement de réduire la consommation d'eau (3.781 litres d'eau seraient nécessaires pour fabriquer un jean, d'après le Programme des Nations unies pour l'environnement), l'usage de produits chimiques et les émissions de carbone. Lorsque vous renouvellerez votre garde-robe, pensez donc à ce critère primordial pour choisir votre nouveau jean.

Un jean qui ne fait pas le tour du monde

Dans son enquête "Unraveled - The Life and Death of a Garment" parue au mois de juin, Maxine Bedat a suivi le parcours d'un jean lambda, qui débute dans une ferme cotonnière du Texas pour s'achever dans les entrepôts d'Amazon après avoir fait escale, entre autres, dans des ateliers de couture au Bangladesh. Un voyage interminable (un jean peut parcourir jusqu'à 65.000 km), extrêmement polluant par les nombreux transports utilisés. Maxine Bedat pointe également du doigt les conditions de travail des ouvriers du textile, qui sont également à prendre en compte. Mieux vaut donc opter pour une fabrication locale, où que vous vous trouviez dans le monde. C'est ce que propose notamment la marque 1083, avec des modèles conçus exclusivement en France.

Un jean qui s'inscrit dans le temps

C'est la question qui fait débat ces derniers mois. Vaut-il mieux acheter un jean qui durera au minimum une décennie ou deux jeans qui seront inutilisables au cours de quelques années seulement ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, la durée de vie moyenne d'un jean est de quatre ans, ce qui est peu au regard de son impact sur l'environnement. Considéré comme une pièce intemporelle, le jean mérite donc un certain investissement et de l'entretien pour s'inscrire dans le temps et peser le moins possible sur la planète. Pour rendre les jeans responsables et de qualité accessibles, nombreuses sont les marques qui se tournent vers les jeans consignés, voire recyclables à l'infini avec la possibilité de recevoir un bon d'achat ou de se voir remettre une somme lorsque le modèle est en fin de vie. Cela permet au consommateur de renouveler sa garde-robe à moindre coût et à la marque de fabriquer un nouveau jean à partir d'une matière première existante. Un cercle vertueux qui se veut bénéfique pour la planète comme pour le porte-monnaie. Et si cette solution ne satisfait toujours pas les amoureux du denim, il existe toujours la seconde main, qui permet de jeter son dévolu sur un jean durable à moindre coût.

Les marques qui s'engagent