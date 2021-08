Un dressing plus vert pour la rentrée : le lin et le chanvre, deux valeurs sûres. © Anna Cor-Zumbansen/EyeEm

Nombreuses sont les marques qui délaissent progressivement les fibres qui nécessitent des centaines, voire des milliers, de litres d'eau, ainsi que l'utilisation de pesticides et de produits chimiques, au profit de fibres naturelles moins nocives pour la planète. Le lin et le chanvre en font partie, et vous ne serez donc pas étonné de voir se multiplier à l'avenir les pièces mode conçues à partir de ces deux matières plus que jamais incontournables.

Le chanvre, textile durable et résistant

3 images Le chanvre, textile durable et résistant. © Paul Taylor

Si le chanvre était jusqu'alors le fait d'une poignée de marques spécialisées, plus rarement d'enseignes grand public, il semble aujourd'hui s'inviter dans les collections d'un nombre incalculable de labels de prêt-à-porter, voire sur les podiums de certaines maisons de luxe. Il faut dire que le chanvre, connu et utilisé depuis des siècles, possède des propriétés qui ne peuvent pas laisser les amoureux de la planète indifférents. Non content de résister à la sécheresse et de n'avoir besoin que de très peau d'eau, le chanvre peut également se targuer de ne pas avoir recours aux pesticides. La plante a en prime une croissance très rapide les fibres sont très résistantes et biodégradables, ce qui permet d'avoir des vêtements qui traverseront les années sans polluer la planète. Que demander de plus ? Chemises, pantalons, vestes et même sweats et T-shirts : le chanvre se décline sur toutes les pièces du dressing. Et si on le retrouve le plus souvent dans les boutiques des labels de mode éthiques, le chanvre s'invite progressivement dans les gammes responsables de nombreuses marques et enseignes de prêt-à-porter.

Le lin, chaud en hiver, frais en été

3 images Le lin,chaud en hiver, frais en été. © Oleksandr Bedenyuk/EyeEm