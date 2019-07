Un dimanche très sale à Blankenberge

Le beau temps est enfin là. On l’a attendu vaillamment, en râlant beaucoup mais, cette fois-ci, l’été est installé sur la Belgique.

Et que fait le belge dès que le thermomètre dépasse les 20°? Il se rue à la côte !

Malgré les petits sursauts de patriotisme mal placé qui a secoué la côte belge aux dernières élections, les Belges (flamands et wallons confondus) se sont retrouvés sur les plages de notre jolie Mer du Nord ce week-end et ont bien profité du beau temps. Un peu trop peut-être ? Le problème de certains c’est qu’amusement rime avec inconscience et mal politesse.

Des journalistes de VTM nieuws ont posté une vidéo assez choquante en fin de journée dimanche. On y voit la plage de Blankenberge qui déborde de saleté autour des poubelles. La faute aux autorités qui n’en ont pas mises assez ou qui ne les a pas vidées régulièrement ou aux malotrus qui ne se gênent pas pour jeter leurs détritus n’importe où ? Un peu des deux nous direz-vous, et vous aurez raison.

On apprend dans De Standaard que les bourgmestres des communes côtières ont été interpellées par le gouverneur de la province de Flandre-Occidentale Carl de Caluwé qui demande qu’un tel comportement soit interdit pendant la saison à venir, quitte à infliger des amendes aux personnes qui jetteraient leurs déchets sur la plage. Réponse de la bourgmestre de Blankenberge : "Nous ne voulons pas de police de la plage. Les gens sont ici pour s’amuser". Sans autre proposition pour régler le problème, il semblerait que rien d’autre qu’un civisme et un respect de la nature soudain puissent empêcher les malpolis de polluer les plages.