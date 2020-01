Un des festivals les plus green du monde se tient en Belgique

Et ce sera juste après les examens, juste avant le début des vacances ! Une raison de ne pas y aller ? Aucune !

L’ONG internationale A Greener Festival a remis lundi son prix annuel "A Greener Festival Awards" aux festivals les plus green du monde. Trente-sept festivals, répartis sur quinze pays ont été récompensés et seuls six festivals ont reçu le titre de "Outstanding", la plus haute récompense possible. Le festival belge Paradise City en fait partie.

Qu’est ce qui est examiné ?

A Greener Festival étudie la durabilité et l’impact environnemental de festivals à travers le monde. L’organisation examine les efforts entrepris par les festivals en termes, entre autres, d’impacts locaux, de transport, de gestion des déchets, d’électricité et d’eau. L’ONG visite chaque festival participant et les évalue ensuite de manière approfondie.