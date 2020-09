Il peut couvrir le bruit du vent

Un colibri émerveille la science avec son chant de contre-ténor en Équateur - © Rodrigo BUENDIA - AFP

Les mâles de l’espèce Oreotrochilus chimborazo émettent un chant si fort qu’il peut couvrir le bruit du vent frappant la lande et les chuquiragua, ces plantes arbustives qui constituent leur nourriture préférée.

"J’ai entendu ce son, mais il ne m’est même pas venu à l’esprit que cela pouvait être le chant d’un oiseau. Pour moi, cela ressemblait au murmure du vent dans la prairie, à un 'sssss'", se souvient l’époux de Fernanda Duque, le scientifique équatorien Carlos Rodriguez, 33 ans, qui étudie l’évolution du chant des oiseaux à l’université du Texas, aux Etats-Unis.

Il a même pensé que ce son était le bourdonnement d’un insecte. "Mais j’ai constaté qu’à chaque fois que j’entendais ce son je voyais le colibri", a-t-il expliqué. Et "parmi les sons que nous sommes habitués à entendre, les murmures sont ceux qui ont les fréquences plus élevées, plus élevées que des sifflets", souligne-t-il. Et avec l’âge, rappelle-t-il, les capacités auditives diminuent et ne sont plus capables de capter le chant de contre-ténor du colibri.