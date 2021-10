Un bébé exoplanète a été découvert à 400 millions d’années-lumière de la Terre

La jeune exoplanète, nommée 2M0437b, n’est probablement pas notre prochaine destination puisque la chaleur peut atteindre 1230 °C bien qu’elle se trouve à 100 unités astronomiques de son étoile (deux fois plus loin que Pluton du Soleil).

Elle n’en reste pas moins une des exoplanètes les plus jeunes jamais photographiées jusqu’ici. Avec une image réelle de cette planète, les astronomes espèrent pouvoir mieux comprendre la formation des planètes et des systèmes solaires.

Repérée par hasard en 2018 à l’aide du télescope Subaru à Hawaï, l’astronome Eric Gaidos de l’Université d’Hawai à Mānoa souligne : "En analysant la lumière de cette planète, nous pouvons comprendre sa composition, et peut-être où et comment elle s’est formée dans un disque de gaz et de poussière disparu depuis longtemps autour de son étoile hôte."

La découverte a été publiée dans les avis mensuels de la Royal Astronomical Society et est disponible sur arXiv.