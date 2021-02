Un astéroïde d'un kilomètre de long s'approche de la Terre mais ne nous tombera pas dessus

Un nouvel astéroïde géant, de la taille du Golden Gate Bridge, va passer "près" de la Terre. On l’attend pour le 21 mars 2021 au plus près de notre planète (à 2.016.351 km). C’est l’astéroïde le plus gros et le plus rapide à passer près de la Terre en 2021.

Pas de panique, nous n’allons pas passer à la casserole comme les dinosaures bien que cet astéroïde ait été catégorisé comme "potentiellement dangereux".

Lire aussi : Comète, astéroïde ou météorite : quelles sont les différences ?

Décidément, la période est propice aux astéroïdes. Après 2019 YP5, de la taille de la pyramide de Gizeh il y a deux semaines, voici 2001 FO32, de la taille du célèbre pont de San Francisco, le Golden Gate Bridge (1 km) qui fonce à 34,4 km/sec, comme l’annonce la Nasa ! Sa taille est encore une estimation, il ferait entre 767 mètres et 1,714 kilomètre selon earthsky, ce qui le rend plus grand que 97% des astéroïdes mais relativement petit par rapport aux gros astéroïdes qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de kilomètres.

La Nasa garde un œil sur Perseverance et le 2e sur l’astéroïde…