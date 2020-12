Trois marchés de Noël virtuels pour soutenir les créateurs belges

Pas de marchés de Noël cette année ? Même pas en drive-in ? Qu’à cela ne tienne ! Les créateurs, producteurs et artisans locaux s’organisent en ligne. Voici quelques marchés de Noël virtuel pour soutenir le secteur et dénicher de petites pépites à offrir :

Sur cette plateforme “eco-friendly”, les articles durables sont présentés par thématique. Ensuite, d’un simple “clic” sur la photo, le visiteur accède à l’article sélectionné sur l’e-shop de l’artisan(e) concerné. Idéal pour faire son shopping de fin d’année et soutenir les acteurs locaux !

Déjà à l’initiative de la plateforme “ C’est près de chez vous ” (un annuaire en ligne gratuit dédié aux acteurs locaux), Geneviève Van Diest a eu l’idée de lancer un marché virtuel dès l’annonce de la fermeture des marchés de Noël. Grâce à l’aide du développeur Marc Coët, de l’infographiste Tess Hadri ainsi que d’Anna Bánfi et son équipe de Lokado.be, le site internet www.marchevirtuel.be , un marché de Noël 100% belge et durable , a pu voir le jour.

Céramique, broderie, créations textiles cousues à la main, cosmétiques naturels, objets de déco… la plateforme foisonne de cadeaux originaux et équitables à offrir .

Cette année, le traditionnel marché de Noël de La Tricoterie a lui aussi lieu en ligne, sur www.tricofairmarket.be . Leur objectif ? "soutenir les créateurs en leur offrant une visibilité et proposer une alternative durable pour tous les achats pour les fêtes de fin d’année."

Parce que Noël, c’est aussi une occasion de consommer autrement, de soutenir nos artisans durables et entrepreneurs locaux…

Ici encore, l'e-shop est exclusivement consacré à la création durable et aux entrepreneurs locaux et les livraisons se font à vélo sur Bruxelles ou en click and collect à Ixelles ou Saint-Gilles.