Toute une partie de Göteborg sans émissions de CO2 d'ici 2030

Une large zone de l'agglomération de Göteborg, en Suède, va basculer dans les prochaines années en zone entièrement verte. L'objectif est d'y concentrer des modes de transport non polluants afin de ne plus y émettre le moindre rejet en CO2 d'ici une dizaine d'années.

Cette "zone verte" se présente comme une grande première mondiale, de par sa taille et son ambition. Elle peut être assimilée à un grand banc d'essai où les collectivités locales, les entreprises et les chercheurs vont pouvoir collaborer et tester de nouvelles technologies. Elle devrait s'étendre du quartier des docks de Lindholmen jusqu'à la commune de Mölndal, au sud de Göteborg.