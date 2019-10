Même si plus de 50% des cendres issues des incinérations sont dispersées dans les cimetières, une nouvelle tendance se manifeste pour le "retour à domicile". Lisez, la famille du défunt ou un ayant droit reprend l’urne et en fait "presque" ce qu’elle veut (en respectant les dernières volontés de la personne décédée, s’il y en a).

Six Belges sur dix choisissent d’être incinérés. Mais où vont leurs cendres ?

Les Urnes Bios proposent de "retourner à la vie, à travers la nature" ( urnabios.com ). Une capsule spéciale réunit une graine et les cendres pour permettre la germination d’une plante ou d’un arbre.

On peut conserver l’urne funéraire chez soi, lui consacrer un endroit privilégié, cher à la personne décédée. Même Amazon vend une gamme d’urnes susceptibles de correspondre à votre décoration intérieure.

Toussaint : Crémation, redevenir poussières... oui mais lesquelles ? - © Bios Urn Environment S.L.

Plantée dans un jardin, l’urne se biodégrade progressivement, et le " mélange " organique laisse place au développement de l’arbre. Une jolie manière de toucher les cimes post-mortem, sauf en cas d’attaque de limaces… Coût : 140 EUR

Une version intérieure existe aussi (295 EUR). Dans sa version "intelligente", la Bio Incube est équipée d’options électroniques : une urne véritablement connectée mesure l’humidité et la conductivité du sol, la température et l’humidité ambiante avec un arrosage automatique adapté, et un service d’assistance permanente (695 EUR). Le rêve de tout ficus desséché !

Pas besoin de confier l’arrosage à un voisin, le système s’autogère ! Et une application sur votre Smartphone permet de suivre les différents paramètres. Ce serait dommage que l’arbre meurt…