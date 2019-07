Tour d'Europe des consignes sur les emballages

Selon Zero Waste France, le taux de collecte y atteint 90% . Au total, 70% des déchets d'emballages y ont été recyclés en 2016, et 50% des emballages plastiques, selon Eurostat.

Son montant s'élève à 25 centimes pour les emballages à usage unique, et entre 8 et 15 centimes s'ils sont réutilisables.

Pays à taux de collecte élevé

Une consigne sur les emballages en plastique et en verre réutilisables après lavage ou non, et sur les canettes, s'applique au Danemark depuis 2002 et en Estonie (sauf pour les boissons contenant plus de 6% d'alcool) depuis 2005.

En Estonie, où elle vaut 10 centimes, l'opérateur de gestion Eesti Pandipakend estime que 85,5% des emballages en PET, 96,1% en aluminium et 89,8% en verre ont été récupérés en 2018.

La consigne danoise, entre 13 et 40 centimes en fonction de la matière et du volume, a permis la collecte de 90% des emballages, affirme un rapport de l'association internationale Reloop, en faveur de l'économie circulaire.

En Islande, la consigne de 11 centimes s'applique aux emballages de boissons prêtes à être consommées en plastique, verre et aluminium, sauf le lait, les laitages et les extraits de jus. En place depuis 1989, elle a mené en 2018 à des taux de recyclage de 85% pour les emballages en aluminium, 83% pour ceux en PET (Polytéréphtalate d'éthylène) et 80% en verre, selon Endurvinnslan, l'opérateur en charge du système de consigne dans le pays.

En Suède, les canettes sont consignées depuis 1984 et les bouteilles en plastique depuis 1994, pour toutes les boissons prêtes à la consommation. Returpack, responsable du dispositif, note un taux de collecte de 85,2% en 2017 sur toutes les canettes et bouteilles mises en vente.