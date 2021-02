TikTok : la tendance des animaux sauvages stars, danger et maltraitance animale au créneau

Des lions, des léopards et même des hyènes attirent de plus en plus les likes des internautes. Une véritable tendance sur TikTok, où certains comptes sont suivis par des millions d’utilisateurs.

Les chats sont les stars des réseaux sociaux mais ils rivalisent désormais avec de plus gros félins, venus leur voler la vedette… Mais est-ce une bonne chose ?

Il s’appelle George et ce petit singe est l’une des stars incontournables sur la plateforme chinoise. Avec 12.8 millions d’abonnés, George le singe est à la tête d’un véritable petit empire à lui tout seul. Ses vidéos publiées sur le réseau social TikTok cumulent des millions de vues pour atteindre parfois plus de 50 millions de vues rien qu’avec une vidéo.

Lire aussi : Les selfies, un danger pour les animaux sauvages

Sur son compte, George reçoit des colis de la part de ses fans comme cadeaux et les ouvre face caméra. Cette tendance de l’unboxing est bien connue dans le monde des influenceurs, qui dévoilent les contenus de leurs achats à leurs abonnés. Ces animaux exotiques sont donc bel et bien devenus des influenceurs d’un nouveau genre mais ils risquent de faire plus de mal que de bien.

L’achat d’animaux sauvage est interdit par la loi mais n’empêche malheureusement pas les gens de commander des serpents, crocodiles, perroquets et autres fauves sauvages pour les promener en laisse de manière improbable. Des situations régulièrement dénoncées par le journaliste Hugo Clément. Et, même si les Émirats ont interdit en 2017 la possession d’animaux sauvages, cela n’empêche pas de nombreux millionnaires (et plus) d’enfermer ces animaux dans des cages ou à une laisse dans leur salon.