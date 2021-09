Tigre de Tasmanie : des images rares colorisées de cette espèce disparue il y a 85 ans

Une restauration de séquences d’archives, vieilles de 88 ans, montre une vue colorisée du dernier tigre de Tasmanie en captivité.

Les tigres de Tasmanie ont été vus pour la dernière fois dans les années 1930, et il n’y a aucune séquence connue d’eux en couleur. Les seules images dont nous disposons (environ 100 secondes au total) montrent des spécimens en captivité, le tout en noir et blanc. Aucune photo ou film n’a pu les prendre dans la nature et aucun enregistrement des sons qu’ils émettaient n’existe.

La National Film and Sound Archive (NFSA) d’Australie a commandé la restauration pour commémorer la Journée nationale des espèces menacées, ayant lieu le 7 septembre dans le pays. Date à laquelle Benjamin, le dernier tigre de Tasmanie, est décédé en captivité en 1936, comme l’explique un communiqué de la nfsa.

Lire aussi : Les dernières images de Benjamin, le dernier tigre de Tasmanie

Tourné en décembre 1933 par le naturaliste David Fleay au zoo de Beaumaris à Hobart, en Australie, le film dure 80 secondes et montre le pauvre Benjamin tourner en rond dans sa cage, bâiller, renifler deçà delà et se gratter. Le travail de restauration a pris environ 200 heures pour arriver à un résultat en 4K.