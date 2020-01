Thaïlande: les supermarchés disent adieu aux sacs en plastique

Chaque Thaïlandais utilise chaque jour pas moins de huit sacs en plastique à usage unique, allant du sachet de supermarché au gobelet à café en passant par les emballages pour la nourriture à emporter, qui finissent dans les égouts et les décharges. Cet usage intensif du plastique fait de ce pays d'Asie du Sud-Est le sixième plus gros contributeur mondial à la pollution des océans.

Le plastique "flouté" sur les écrans!

Pour l'organisation Greenpeace, c'est un bon début mais cela ne résout pas la question de la gestion des déchets. "Interdire les sacs en plastique n'est pas suffisant pour résoudre la crise du plastique dans le pays", selon Pichmol Rugrod, de Greenpeace Thaïlande.

"Ce qu'il faut, c'est mettre un terme à la culture du jetable",

a t-elle déclaré.

De plus, les sacs en tissu ne sont pas totalement inoffensifs pour l'environnement car des micro-plastiques sont également présents dans leur fabrication pour les rendre plus solides. "Ces micro-plastiques créent un autre problème: quand on les jette, les produits chimiques qu'ils contiennent finissent par se déposer dans les sols", a-t-elle ajouté.

Le gouvernement thaïlandais s'est engagé à interdire totalement l'usage des sacs à usage unique d'ici à 2022. Les chaînes de télévision ont de leur côté commencé à "censurer" les sacs en plastique à l'écran en floutant leurs images, comme elles le font pour la nudité, les cigarettes, l'alcool ou les scènes violentes...