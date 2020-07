Textile : quand l'économie circulaire devient un argument de vente

Autrefois réservée aux écologistes chevronnés, l'économie circulaire gagne du terrain dans le textile, devenant un argument de vente pour un secteur à la peine, dont les traditionnelles campagnes de soldes ne suffisent plus à convaincre les consommateurs.

Des baskets véganes en cuir de pomme à la lingerie en dentelle recyclée, les initiatives se multiplient, que ce soit par conviction ou pour rassurer une clientèle de plus en plus sensible à la question. Car les consommateurs sont demandeurs : en France, selon une étude du site Lyst citée par la banque publique d'investissement Bpifrance, les recherches concernant les vêtements écoresponsables ont bondi de 50% en un an.