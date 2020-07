Surf : les alternatives pour prendre la vague tout en restant écolo.

Surplomber les vagues, puis se laisser porter par la puissance du courant et ne faire qu'un avec l'océan. Les adeptes de la planche connaissent bien cette sensation. Sport vedette de l'été dans certaines régions de France mais aussi dans tous les autres pays dotés de plages océanes, le surf séduit par ses sensations fortes et son contact direct avec la nature.

Un lourd tribut environnemental

Pourtant, et si les férus du surf sont souvent eux-mêmes sensibilisés à l'importance de préserver les océans, cette activité n'est pas sans conséquence sur l'environnement, notamment à cause du matériel qu'elle nécessite. À commencer par la composition des planches. En effet, la matière la plus fréquemment utilisée pour fabriquer les planches de surf est du pain de mousse en polyuréthane coulé dans de la résine.

Or, cette matière (non recyclée) s'avère extrêmement polluante pour l'environnement. Sans compter que les planches sont souvent réalisées à l'autre bout du monde, notamment en Asie, ce qui implique une empreinte carbone non négligeable (environ 270 kg de CO2 pour une planche de dimension 6'0 et de 2,5 kg).

Mais les planches ne sont pas le seul problème : les combinaisons, la wax (cire utilisée comme antidérapant), les ailerons (placés sous la planche pour assurer une stabilité) ou encore le leash (cordon pour relier le surfer à la planche) peuvent eux aussi être composés de matériaux nocifs pour l'environnement, à l'instar du néoprène, obtenu à partir du pétrole et utilisé le plus souvent pour les combinaisons.