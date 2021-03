Ski et changement climatique : les Français se disent inquiets pour la survie des stations.

Le budget important associé à cette activité n'est mentionné que par 14% des personnes qui ne portent pas le ski dans leur cœur (ni aux pieds). Il faut dire que le ski a plusieurs atouts pour séduire : sensations fortes, paysages à couper le souffle ... Ces deux éléments sont d'ailleurs les plus fréquemment mentionnés par les Français interrogés adeptes du ski.

D'après un récent sondage Ipsos réalisé pour le syndicat Domaines Skiables de France sur un panel de 1000 Français, 80% affirment avoir une image positive de ce sport d'hiver , qu'ils soient des skieurs aguerris ou non.

Pas de remontée mécanique sur les pistes cette année. Le couperet est tombé il y maintenant plus d'un mois mais la restriction n'en demeure pas moins un coup de massue pour les professionnels des stations et un pincement au cœur pour les Français, privés du plaisir de skier.

Le changement climatique impacte déjà les stations

Le tableau plein de charmes des vacances d'hiver à la montagne partagées entre le plaisir de glisser sur des pentes enneigées et de se réchauffer au coin du feu dans la convivialité d'un chalet pourrait un jour disparaître. Et les sondés en sont conscients.

94% estiment que le changement climatique menace les stations, avec des conséquences visibles d'ici 20 à 40 ans.

Conséquences qui sont en réalité déjà bien visibles depuis plusieurs années. La principale étant un enneigement de plus en plus faible, y compris dans les montagnes. À tel point que de nombreuses stations, en France comme à l'étranger, recourent à une méthode connue sous le nom de "neige de culture" et ce, depuis plusieurs décennies.