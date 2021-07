Silencieux, économe : l'avion hybride, une carte à jouer dans l'aviation régionale ?

Le modèle est équipé d'un système de propulsion novateur combinant un moteur thermique et cinq électriques totalisant 600 kilowatts (plus de 800 chevaux) pour faire décoller et voler ses 2,1 tonnes.

La feuille de route de Voltaero, soutenu par l'Union Européenne dans le cadre du Plan de relance verte et à la recherche d'autres partenaires pour boucler son tour de table, prévoit des livraisons d'une version quatre places fin 2023, avant un six places un an plus tard et un dix places à l'horizon 2026. Le design fuselé des futurs Cassio, à hélice arrière, s'affranchira de la silhouette datée du prototype actuel.

L'entreprise, qui a capitalisé sur l'expérience de projets Airbus depuis dix ans, vise à terme 300 appareils produits par an, dont la moitié sous licence aux Etats-Unis et en Asie.

Sur les quelque 80 pré-commandes enregistrées, 40 viennent de France où, au-delà de la réussite technique, Voltaero s'est donné pour mission de revitaliser des aérodromes aujourd'hui sous-utilisés.

L'appareil apporte "une réponse à un problème de société majeur : comment continuer à favoriser les échanges et la mobilité, désenclaver les territoires, sans nuire à l'environnement", s'enthousiasme Olivier Galzi, vice-président du groupe Edeis, premier gestionnaire d'aéroports régionaux en France et qui soutient le projet aux côtés notamment de la région Nouvelle-Aquitaine et du motoriste Safran.