Seriez-vous prêt à patienter plus longtemps pour un colis si cela contribue à diminuer votre bilan carbone ?

Réalisée par des chercheurs de l'université de technologie et de design de Singapour (SUTD) et publiée dans le Journal of the Transportation Research Board, l'enquête s'est focalisée sur les émissions carbone correspondant à chaque mode de transport parmi les différentes options d'expédition proposées par la célèbre plateforme de ecommerce chinoise Taobao.

Pour estimer les émissions de carbone (indiquées en kilogrammes) associées à l'expédition des colis, les chercheurs ont pris en compte le mode de transport, la distance parcourue et le poids des articles achetés. D'après leurs calculs, l'acheminement des colis par voie maritime s'est avéré être l'option la moins polluante.