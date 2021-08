Selon le GIEC, ces deux régions du monde sont devenues inhabitables pour l’humain

Avec la pandémie de Coronavirus, on a presque oublié le combat de Greta Thunberg depuis des années et les manifestations des jeunes . Trop occupés à essayer de sauver les pots cassés de l’économie qui en a pris un coup avec la pandémie et à soutenir les services de santé qui croulaient sous les malades, on en a presque oublié la planète qui continue d’agoniser.

Dans ces deux régions, on vit une canicule humide : des températures et un taux d’humidité de l’air très élevés. Des conditions qui rendent la vie très difficile, voire impossible à supporter.

Le rapport du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) servira de base aux discussions qui auront lieu lors de la COP 26 en Écosse . En attendant, on peut lire dans ce rapport que deux régions du monde sont devenues inhabitables pour l’homme , selon les experts climat de l’ONU, en raison du changement climatique : Jacobabad , au Pakistan, et Ras Al Khaimah , dans le golfe Persique.

Comme le rappelle FranceInfo , le corps humain peut supporter de fortes chaleurs à condition qu’elles ne durent pas trop longtemps et que l’air soit suffisamment sec pour permettre au corps de transpirer et donc de diminuer la température corporelle.

Ce type de canicule, invivable pour l’homme, était prédit par les climatologues depuis des années mais, tout comme la fonte des glaces, le changement climatique accélère les problèmes et tout va plus vite que prévu.

Initialement attendues pour 2050, elles sont déjà bien présentes dans différentes régions du monde et risquent de faire beaucoup de dégâts en Asie du Sud et du Sud-Est, dans le golfe Persique, le golfe du Mexique, et certaines parties du continent africain, d’après le rapport de l’ONU.

Comme l’expliquait l’été passé le climatologue Jean-Pascal Van Ypersele : "Le réchauffement climatique, c’est une terre qui devient moins habitable". Ne nous attendons pas à un climat méditerranéen en Belgique, avec Ostende qui se transformerait en Saint-Tropez mais bien à une augmentation des dérèglements climatiques : plus de pluie, de plus grosses tempêtes, plus de canicules, etc.