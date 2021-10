Selon la Nasa, il faudrait attendre 2383 pour rencontrer des extraterrestres

D'ici moins de 20 ans, l'homme devrait marcher sur Mars et avant la fin du siècle, il aura également mis le pied sur au moins un satellite de Jupiter ou Saturne, selon une étude du Jet Propulsion Laboratory, un centre de recherche spatiale de la NASA. Mais le plus incroyable, c'est que dans un peu plus de 350 ans, aux alentours de 2383, les humains entreront peut-être en contact avec une espèce de vie intelligente, hors de notre Système solaire.