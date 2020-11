Se promener dans une forêt virtuelle pour prendre conscience du changement climatique

Des chercheurs de l'université d'État de Pennsylvanie, aux États-Unis, ont mis au point une animation virtuelle, à découvrir à travers un casque de réalité virtuelle, reproduisant à l'intérieur d'une vaste forêt les dommages liés aux changements climatiques.

L'idée est de rendre le plus réel possible ce qui est encore abstrait, à la fois auprès du grand public et des décideurs.

Lire aussi : Les forêts secondaires d'Amazonie n'ont absorbé qu'une infime partie de CO2, révèle une étude