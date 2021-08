Se marier "écolo" : la grande tendance 2022 ?

Résultat des courses : un couple sur deux compte insuffler une dimension éthique et écoresponsable au "plus beau jour de leur vie". Parmi celles et ceux qui prévoient de s'offrir les services d'un "wedding planner", 20% des futurs mariés se montrent d'ailleurs catégoriques : seules les agences qui s'alignent sur les mêmes valeurs qu'eux figureront sur leur liste !

"Les couples, en tant qu'individus, sont de plus en plus soucieux de l'environnement et sont dans une démarche éthique qu'ils appliquent aussi à leur mariage", commente Mariages.net dans un communiqué.Et pour cause : entre le trajet carbone des mariés et des invités, la robe de mariage, les décorations et le traiteur, l'empreinte carbone peut grimper très vite. Surtout si les invités se comptent en centaines.