"Sauvons les abeilles !": une action des citoyens européens

Cette action introduite en 2019 avec l’appui de neuf ONG a rassemblé pas moins de 1.154.024 citoyens des 27 pays membre de l’Union et du Royaume-Uni. Principalement, des personnes provenant des pays de l’Europe de l’Ouest : L’Allemagne a rapporté 570.973 signatures, 103.183 en France, 102.228 aux Pays-Bas et 83.680 pour la Belgique.

L’objectif agricole de ces dernières décennies était d’obtenir un rendement toujours plus élevé, à l’aide de pesticides. Cependant, ce modèle a un impact négatif sur la nature et par conséquent, sur notre système alimentaire. Par ailleurs, même si on pratique l’apiculture darwinienne pour protéger les abeilles, ces dernières et d’autres insectes sont menacés de disparaître. Les ruisseaux et rivières sont également pollués. En bref, les produits chimiques utilisés pour l’agriculture intensive menacent l’écosystème, la biodiversité et même notre propre santé.