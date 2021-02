Saint-Valentin : plutôt que des roses, choisissez des fleurs de saison aux significations romantiques

Violette pour la fidélité, camélia pour la passion… À la place des roses, voici des fleurs locales et de saison à offrir pour la Saint-Valentin, chacune possédant une signification bien spéciale. Cette année, la Saint-Valentin ne ressemblera à aucune autre : pas de dîner romantique dans un beau restaurant, ni de promenade au clair de lune et encore moins d'escapade dans une ville étrangère. Celles et ceux qui honoreront la Fête des amoureux (à la maison donc) vont sans doute se rabattre sur les produits phares tels que fleurs, chocolats ou bijoux. D'après un sondage Yougov réalisé en février dernier, les fleurs restent le premier poste de dépenses pour les adeptes de la Saint-Valentin. Avec, loin devant, l'indétrônable bouquet de roses rouges.

Des roses en février, une hérésie environnementale ! Les bouquets de roses sont le cadeau le plus couramment offert pour la Fête des amoureux. Mais chez nous, les roses poussent en été. Celles qui sont commercialisées en Belgique sont donc, dans plus de 80% des cas, importées des Pays-Bas mais cultivées en Afrique ou en Amérique latine, sous des serres chauffantes. On comprend donc mieux pourquoi acheter des roses chez nous au mois de février représente une hérésie d'un point de vue environnemental. Si vous souhaitez adopter une consommation plus écoresponsable lors de vos emplettes de la Saint-Valentin, voici une liste non exhaustive de fleurs de saison offrir à votre moitié, selon le message que vous souhaitez faire passer. Car à chaque fleur, sa signification.

L'hellébore L'hellébore, ou "rose de Noël". - © Shu Min J Cun / EyeEm - Getty Images/EyeEm Surnommées "roses de Noël", ces fleurs poussent dans nos régions entre les mois de décembre et d'avril. Elles possèdent plusieurs significations, qui varient selon leur couleur. La blanche peut par exemple traduire une demande en mariage tandis que la noire illustre plutôt l'attente d'un amoureux transi en quête d'une réponse de la part de l'être aimé à qui il aurait déclaré sa flamme.

Le camélia Le camélia. - © Photos from Japan, Asia and othe - Getty Images Plantés à l'automne, les camélias présentent plus d'une caractéristique commune avec les roses avec leurs pétales généreux et leurs couleurs rose, rouge et blanche. Originaire du Japon, cette fleur symbolise la longévité. En langage des amoureux, elle peut aussi se référer au désir et à la passion.

La violette La violette. - © Mimi Ditchie Photography - Getty Images Sa couleur vive, l'odeur agréable qu'elle dégage et son aspect comestible font de la violette une fleur intéressante à bien des égards. Chez nous, on peut la voir peupler les végétations dès le mois de février. Côté amour, elle représente la fidélité. Également associée à la pudeur, elle peut aussi signifier un amour caché. Avis donc aux personnes qui se verront offrir un bouquet de violettes pour la Saint-Valentin...

Le daphné Le daphné. - © Jacky Parker Photography - Getty Images Son puissant parfum et ses teintes roses et blanches font du daphné une fleur d'hiver très populaire. Si le prénom se réfère à une nymphe dans la mythologie grecque, sa version florale renvoie davantage à la séduction.