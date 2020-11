Sacs, fils de pêche, emballages : le catalogue des plastiques qui étouffent les animaux marins.

Poissons, oiseaux, mammifères : plus 900 espèces concernées

Les objets les plus fréquemment ingérés par les animaux sont les lignes de pêche, les emballages alimentaires, les sacs plastiques, les ballons et les bâches. Les liens en plastique et les ballons avec ficelles sont les coupables les plus fréquents d'emmêlement des animaux.

Plus de 900 espèces, incluant oiseaux et poissons, sont concernées par le problème, dont de très nombreuses protégées et en voie d'extinction, écrit Oceana dans son étude.

Pour les tortues et les mammifères, des lois obligent les agences publiques à enregistrer chaque incident observé dans des bases de données mais ces informations n'étaient pas compilées jusqu'à ce que l'ONG les interroge et comptabilise les incidents. "Il y a sans doute bien plus de cas qui n'ont pas été observés", dit l'autrice principale de l'étude, Kimberly Warner, scientifique chez Oceana.