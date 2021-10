Rouler 700 kilomètres suffit à compenser l'empreinte carbone d'un vélo

Ce rapport révèle également que les déplacements en voiture sont infiniment plus polluants que ceux effectués en vélo électrique, le seul type de bicyclette émettant des gaz à effet de serre, lorsque les batteries sont rechargées.

Un article de The Guardian, qui a compilé les chiffres du rapport de Trek et de précédentes études scientifiques, indique ainsi qu'un vélo électrique émet en moyenne 20 grammes de CO2 tous les 100 km alors qu'une berline électrique en émet 50 fois plus (environ 1000 g).

Le rapport est surtout impressionnant, pour ne pas dire implacable, comparé à une berline ou à un SUV thermiques, qui émettent respectivement 11000 et 14000 g de CO2 tous les 100 km, soit jusqu'à 700 fois plus qu'un vélo électrique. Pour s'y retrouver dans tous ces chiffres, un article de Libération les a compilés dans une infographie plus lisible.