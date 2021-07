Rouges à lèvres et gloss bio et naturels : on a fait le test pour vous © Blanchi Costela - Getty Images

Rouge à lèvres Z&MA

Une marque encore peu connue mais qui vaut le détour. Les deux fondatrices, Delphine & Virginie ont eu envie de proposer une marque de clean beauty avec pour maîtres-mots : plaisir, transparence & efficacité. Made in France, les premiers produits ont vu le jour en 2017 avec le label Cosmébio, qui garantit 95% d’ingrédients naturels ou d’origine naturelle, 95% des ingrédients végétaux sont issus de l’Agriculture Biologique et 10% de l’ensemble des ingrédients sont issus de l’Agriculture Biologique. Tous leurs produits sont cruelty free et adaptés aux vegans à l’exception de la BB Crème et du rouge à lèvres qui contiennent de la cire d’abeille biologique.

Rouges à lèvres et gloss bio et naturels : on a fait le test pour vous © Tous droits réservés L’avis de la rédac sur le rouge à lèvres Z&MA Note Yuka : /100, note INCY Beauty : /20 Bio, naturel et made in France La promesse : "Ce rouge à lèvres La Discrète nourrit, protège et rehausse la pigmentation de vos lèvres."

PS : Promesse simple et efficace complètement remplie, il est dorénavant dans mon sac à main et je l’utilise comme baume hydratant tellement il est riche. La couleur est très légère, juste ce qu'il faut pour donner une légère impression de maquillage. Coup de cœur !

PM : Le bâton avait l’air un peu sec mais au final, le rouge à lèvre est crémeux comme il faut et il s’applique très facilement. La couleur est "discrète ", sublime et très tendance, fini crémeux légèrement mat mais n’assèche pas les lèvres. Coup de cœur !

Crayon et rouge à lèvres Boho

Boho Green Make-Up, conçue par Vincent Honnart et Christèle Bombana, est une marque de maquillage naturel, certifiée biologique. Depuis repris par Hanane Bourimi et Vincent Riberi qui ont à cœur de faire fleurir la marque avec encore plus de produits bon pour le corps et la planète. Les ingrédients sont issus de l’agriculture biologique et de ressources renouvelables, transformés selon des procédés respectueux de l’environnement. De plus, le groupe LÉA NATURE, 1er fabricant français indépendant de produits bio et naturels, éco-responsables, en alimentation et cosmétique depuis 26 ans, a réalisé l’acquisition de BOHO il y a un an. La marque a le label Cosmébio, qui garantit 95% d’ingrédients naturels ou d’origine naturelle. Leur but est de proposer des produits bio, les plus écologiques et éthiques possibles à un prix raisonnable.

Rouges à lèvres et gloss bio et naturels : on a fait le test pour vous © Tous droits réservés L’avis de la rédac sur le Crayon à lèvres 04 Bois de rose Note Yuka : 90/100, note INCY Beauty : 16,8/20 Bio, naturel et made in France La promesse : "Pour préparer vos lèvres avant l’application de votre rouge à lèvres bio, utilisez notre crayon lèvres pour définir le contour de ces dernières. Faciles d’application et enrichis en actifs réparateurs, nos crayons à lèvres sont longue tenue."

PS : Texture un peu trop sèche à mon goût, il accroche à l’application si les lèvres ne sont pas très hydratées. La couleur est douce et nacrée, très mignon. Rien à dire sur la tenue, très bien.

PM : Il s’applique facilement, il est gras comme il faut. J’adore cette très belle couleur et la tenue est bonne.

Rouges à lèvres et gloss bio et naturels : on a fait le test pour vous © Tous droits réservés L’avis de la rédac sur le rouge à lèvres mat bio 103 Groseille Note Yuka : 76/100, note INCY Beauty : 16,2/20 Bio, naturel et made in Italie La promesse : "Nos rouges à lèvres s’étendent sur un large choix de couleurs, de textures et d’effets, alliant confort et plaisir. Leurs actifs végétaux assurent une protection, une hydratation et une tenue longue durée."

PS : L’effet mat est superbe, la couleur est rouge un peu passion, c’est vraiment très beau et top pour la période des fêtes. Il s’applique facilement et la pigmentation est forte. J’aime beaucoup !

PM : Le résultat est naturel et unifie les lèvres, la pigmentation est correcte et le fini crémeux très joli. Il est agréable à porter. J’aime beaucoup aussi !

Rouge à lèvres Dr. Hauschka

En 1967, lorsque la Cosmétique Dr. Hauschka est apparue sur le marché, la certification pour la cosmétique naturelle et biologique n’existait pas encore. Mais aujourd’hui, la marque a le label NATRUE, active à l’échelle internationale depuis 2007 et qui distingue la cosmétique naturelleet biologique, qui doit contenir au moins 70% d’ingrédients biologiques, et la cosmétique biologique qui doit en contenir au moins 95%. Une transparence importante pour les consommateurs puisque le bio prend de plus en plus une tournure d’industrialisation qui perd les acheteurs dans des labels et jargon marketing à la limite du mensonger. Les produits de Dr. Hauschka sont composés d’ingrédients naturels, bio le plus possible et parfois même de plantes en biodynamie dans leur propre jardin de plantes médicinales ou leur ferme. Pour ce qui est du reste, les ingrédients proviennent soit de cueillettes sauvages dans le Jura, soit de projets de cultures biologiques dans le monde entier ou encore de partenaires.

Rouges à lèvres et gloss bio et naturels : on a fait le test pour vous © Tous droits réservés L’avis de la rédac sur le rouge à lèvres 11 amaryllis Note INCY Beauty : 14,4/20 Bio, naturel, non testé sur les animaux et made in Allemagne La promesse : "Une couleur intense et de doux reflets. Quel que soit le Rouge à Lèvres choisi, il dévoile l’éclat naturel de vos lèvres. Il apporte une touche de couleur sur vos lèvres tout en leur procurant un soin précieux."

PS : Première impression : il hydrate les lèvres et il glisse tout seul. La couleur est jolie et l’odeur douce et fleurie vraiment agréable. Seul bémol : il ne tient pas longtemps.

PM : Il est très agréable à porter, il apporte une touche lumière et il est hydratant. La couleur est légère et naturelle.

Gloss et rouges à lèvres Lavera

À une époque où le bio ne faisait pas beaucoup parlé de lui, Thomas Haase a commencé à développer des cosmétiques efficaces et 100% naturels, et a développé la marque Lavera le 23 novembre 1987. Les cosmétiques naturels certifiés bio par Natrue, vegan et cruelty free sont fabriqués en Allemagne, dans la région de Hanovre. La gamme des matières premières bio de lavera comprend plus de 300 ingrédients végétaux ! Les produits de la marque sont disponibles en magasins bio et distribués par Holland Pharma.

Rouges à lèvres et gloss bio et naturels : on a fait le test pour vous © Tous droits réservés L’avis de la rédac sur le rouge à lèvres Maroon Kiss 09 Note INCY Beauty : 16,9/20 Bio, naturel, vegan et made in Allemagne La promesse : "Le rouge à lèvres Colour Intense Lipstick donne à vos lèvres une couleur à couper le souffle grâce à un ensemble de pigments précieux. Un rouge à lèvres classique pour toutes les occasions. Sa formule aux beurres floraux bio de rose, de mauve et de tilleul a une texture sublime et protège les lèvres tout en douceur. Crémeuse, elle apporte un confort absolu et un fini velouté."

PS : Il est discret et hydratant. Facile à appliquer mais la tenue est moyenne : après un repas, il ne reste plus rien.

PM : Il est crémeux et s’applique facilement, confortable à porter et très bien pigmenté. Il peut rivaliser avec un rouge à lèvres classique mais il ne tient pas comme un rouge à lèvres mat (ce qui n’est de toute façon pas son but).

Rouges à lèvres et gloss bio et naturels : on a fait le test pour vous © Tous droits réservés L’avis de la rédac sur les gloss Glossy Lips 13 et 09 Note Yuka : 90/100, note INCY Beauty : 17,5/20 Bio, naturel, vegan et made in Allemagne La promesse : "Le gloss Glossy Lips confère aux lèvres une couleur fraîche pour un résultat pigmenté des plus brillants. Sa texture douce, au beurre floral bio de rose, de mauve et de tilleul, protège les lèvres en douceur et leur donne un effet mouillé incroyable pour un fini sublime. L’applicateur floqué innovant rend les lèvres parfaitement brillantes en une application très précise."

PS : Je n’aime pas les gloss, je n’en porte jamais mais les couleurs sont très sympas et l’odeur m’a fait vivre un moment de madeleine de Proust quand je faisais de la pâtisserie avec ma mère. Donc un bon point !

PM : Les couleurs sont douces et jolies, elles donnent un côté brillant très sympa et la texture n’est pas désagréable.

Crayons et rouges à lèvres Ladylya bio

Ladylya Bio est une marque qui n’utilise que des ingrédients naturels ou bio, certifiée par le CCPB (certificat contenant au moins 95% à 100% d’ingrédients naturels et jusqu’à 5% du total des ingrédients synthétiques). La ligne est entièrement fabriquée en Italie et certifiée bio excepté pour les vernis à ongles.

Rouges à lèvres et gloss bio et naturels : on a fait le test pour vous © Tous droits réservés L’avis de la rédac sur les rouges à lèvres 791 et 795 Bio, naturel et made in Italie La promesse : "Formule spéciale avec des ingrédients actifs aux propriétés hydratantes, nourrissantes et protectrices. Rouge à lèvres avec une texture de couverture élevée, doux et fluide qui libère une sensation de douceur et de soyeux sur les lèvres. Couleurs pleines, des nuances aux plus vives, finition brillante et naturelle."

PS : Les deux rouges à lèvres sont suffisamment gras pour ne pas assécher les lèvres mais malgré ça, l'application est un peu compliquée. Les couleurs sont vraiment jolies, tant le foncé que le clair plus passe-partout et l'odeur est très douce.

PM : Très pigmenté mais un peu sec, donc l’application n’est pas évidente mais wahou, le résultat est super beau avec un fini mat mais pas asséchant. Très bonne tenue, le combo rouge à lèvres + crayon a résisté à l’apéro (795). Le 791 : très joli aussi, un peu moins sec à l’application que le rouge et bonne tenue aussi.

12 images Rouges à lèvres et gloss bio et naturels : on a fait le test pour vous © Tous droits réservés

L’avis de la rédac sur les crayons lèvres 422, 623 et 624 Note Yuka : /100, note INCY Beauty : /20 Bio, naturel, vegan et made in Italie La promesse : "Les Crayons à lèvres sont caractérisés par une texture crémeuse et facile à mélanger, ils définissent les lèvres avec une finition naturelle adhérant parfaitement, sans bavure. La formulation, qui contient jusqu’à 95% d’ingrédients naturels et biologiques."

PS : Très gros coup de cœur pour le 623, qui a une couleur un peu beige qu'on ne voit pas partout, il est gras comme il faut pour une application super rapide et très facile. Le 422 est un peu trop brillant et enfantin à mon goût mais l'application est tout aussi aisée. Le 624 est définitivement trop foncé pour moi et, pour une raison qui m'échappe, il est plus difficile d'application.

PM : Le 624 est super, il a une très longue tenue et il matche parfaitement avec le rouge à lèvres, j'ai été époustouflée par sa tenue! Le 422, ce n’est pas ma couleur préférée mais il me rappelle le fameux labello rose en version naturelle. Il s’applique bien et la pigmentation est là. Rien à redire !

ZAO

Zao Make-Up a été cofondée en 2012 par 4 amis amoureux de la nature et conscients de l’impact de notre consommation sur l’environnement. Elle est la première marque de maquillage rechargeable, 100% naturelle et certifiée bio par Ecocert. Les produits cosmétiques de Zao sont formulés à partir de composants actifs naturels tels que des huiles végétales, des cires, des extraits végétaux (bambou, beurre de karité, abricot, maïs...), sans ajout de conservateur ni de parfum de synthèse.

Rouges à lèvres et gloss bio et naturels : on a fait le test pour vous © Tous droits réservés L’avis de la rédac sur le rouge à lèvres Soft Touch 431 Rose Violine Note INCY Beauty : 14,5/20 Bio, naturel, vegan et made in Italie La promesse : "Ce rouge à lèvres Soft touch a un fini mat et intense. Il est facile à appliquer et sa texture est ultra confortable. Les lèvres sont parfaitement définies grâce à sa couvrance totale. Sa couleur rose violine convient à toutes les femmes."

PS : Je ne sais pas si c’est la conservation de ce produit qui était mauvaise ou si c’est normal mais le rouge à lèvres était très très sec. Difficile à appliquer et rend les lèvres comme du papier tant il est sec. Ce qui est très dommage parce que la couleur un peu bois de rose est sublime. Je tenterai de le revoir en magasin pour vérifier si c’est exceptionnel ou "normal".

PM : Même réflexion, je ne sais pas si c’est normal ou pas mais application très difficile et texture très sèche. L’odeur est très agréable et la couleur si jolie, c’est dommage.

Gloss et rouge à lèvres Lily Lolo

Lily Lolo est une marque britannique de maquillage minéral naturel, fondée en 2005 par Vikki Khan et nommée d’après ses deux sœurs Lisa (Lily) et Lorraine (Lolo). Une jolie histoire de famille ! Elle a commencé par un fond de teint minéral qui est devenu culte dans le monde de la beauté naturelle et a depuis développé la marque pour offrir une gamme complète de produits et d’accessoires pour les amoureux de la beauté naturelle soucieux de l’éthique. Si la marque n’a pas de certifications bio (très compliquées à avoir et coûteuses), les ingrédients sont d’origine naturelle, l’ensemble est certifié cruelty free et sans produits chimiques et 90% des produits sont vegan.

Rouges à lèvres et gloss bio et naturels : on a fait le test pour vous © Tous droits réservés L’avis de la rédac sur le rouge à lèvres Vegan In the Altogether Note INCY Beauty : 17,3/20 Naturel et vegan La promesse : "Rien à cacher - la collection vegan nude, comprend six teintes nude conçues pour flatter tous les tons de peau, dans une toute nouvelle formulation qui offre un gain de couleur fabuleux, une résistance et une hydratation fabuleuses, sans l’utilisation de produits animaux ni de tests animaux."

PS : Léger et discret, il hydrate bien la peau mais ne tient pas longtemps.

PM : Il s’applique facilement, bonne pigmentation et tenue normale, pas asséchant, ce qui est un plus.