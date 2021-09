Romarin, menthe poivrée, lavande : on mise sur les plantes pour rester zen à la rentrée

Stress de la reprise, bruit, agitation, manque de sommeil… Pour garder son calme et améliorer son bien-être, les plantes sont de précieux refuges. Quelles sont ces plantes qui font du bien ? Gérer le planning de la rentrée des classes du petit dernier, les nouveaux horaires post-covid aménagés pour le bureau, les courses, les activités, le couple, les enfants… Bref, une rentrée en grande pompe. Comme d’habitude, le stress (voire la panique, soyons honnêtes) est le grand invité de notre esprit. Pour se calmer et rester zen, on peut miser sur les plantes. En tisane, en pot ou en huiles essentielles, elles soulagent les tensions, apaisent l’esprit et réconfortent.

Des fleurs sèches pour les pièces et les placards

Pour les senteurs, on privilégie la lavande. On peut la placer dans l’entrée pour une ambiance sensorielle qui dit, dès le retour du travail, que l’on peut souffler. On peut aussi miser sur le balcon ou les fenêtres. Et si vraiment on n’a pas l’espace, on peut s’orienter sur de petits sachets de tissus à glisser dans un placard ou un tiroir. Le romarin ou le thym pourront jouer le même rôle, en plus de parfumer la cuisine si on les prend en motte de terre. Lire aussi : Le pouvoir des huiles essentielles : la lavande aspic et les coups de soleil

Les herbes aromatiques à la cuisine

Dans la cuisine, on n’hésite pas à placer de l’oseille, de la ciboulette, de la menthe poivrée ou du cerfeuil musqué qui sentent le frais et, en plus, parfument les plats. On pense aussi à l’estragon et à tous ses bienfaits. Pour les chanceux qui ont un jardin, on choisit l’angélique dont le nom est aussi ravissant que l’odeur. On n’hésite pas, comme une infusion de menthe, à servir chacune d’entre elles en infusion, après les avoir sécher de manière naturelle, additionné d’une rondelle de citron et, pourquoi pas, d’un peu de gingembre pour le peps.

Des plantes retombantes pour la salle de bains

Côté salle d’eau, on mise tout sur les plantes grasses comme le monstera qui pousse vite et diffuse de l’humidité et de la fraîcheur. On adore évidemment les lierres et plantes retombantes comme le rhipsalis ou l’inattendue plante à pois. En plus de décorer un meuble ou une bibliothèque, on peut les poser sur un rebord de baignoire ou de douche. Dans la salle de bains, toujours, on mise sur une branche de plantes séchée comme du laurier ou du pin dont l’odeur se diffuse lorsque l’on fait couler l’eau.

Des fleurs pour le salon et la chambre

On choisit celles que l’on préfère bien sûr. Mais, pour le calme et l’apaisement, on se dirige vers l’élégance du blanc de l’orchidée ou du lys. Attention pour ce dernier, dont l’odeur peut être enivrante, on évite la chambre pour lui préférer des hortensias en pompon. Et dans tous les cas, on n’hésite pas à s’offrir un joli bouquet de fleurs de saison, pour le plaisir.