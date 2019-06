Robert Downey Jr. veut nettoyer la planète grâce à l'intelligence artificielle

L’acteur Robert Downey Jr. a profité de la conférence Amazon re : MARS de Las Vegas, ce 5 juin, pour annoncer le futur lancement d’une organisation appelée The Footprint Coalition dont le but sera de nettoyer la planète à l’aide de technologies avancées telles que la robotique et les nanotechnologies, comme le confirme Variety.

Downey Jr., qui s’était précédemment exprimé aux côté d’un panel d’experts, explique : "Entre la robotique et les nanotechnologies, nous pourrions nettoyer la planète de manière significative, si ce n’est totalement, en 10 ans".

Si l’acteur ne rentre pas dans les détails, il précise qu’il s’agit de l’un des projets les plus importants de sa vie.

Alors que l’état de la planète se détériore, Downey admet que l’IA lui donne bon espoir d’inverser la tendance. L’acteur et sa femme, Susan Downey, préparent un documentaire sur le sujet. Il sera lancé cette année sur YouTube Red.

Le lancement de Footprint Coalition est programmé en avril 2020.