Renoncer à la voiture, même le temps d'une journée, aurait des conséquences bénéfiques sur l'environnement.

Laisser sa voiture au garage au profit du vélo ou de la marche, même une journée, pour réduire son empreinte carbone, ça marche ! C’est du moins ce qu’affirme une récente étude européenne réalisée par des chercheurs de l’université d’Oxford.

Conduite dans plusieurs pays d’Europe et publiée dans le journal Global Environmental Change, l’étude a recensé les données de 2000 habitants dans les villes d’Anvers, Barcelone, Londres, Örebro (Suède), Rome, Vienne et Zurich. Chaque participant a fourni des données sur son temps de trajet et le mode de transport utilisé, notamment pour se rendre de son domicile à son lieu de travail.

Les auteurs de l’étude ont également réuni des données relatives à l’accès aux transports publics et aux facteurs socio-économiques qui caractérisent le quotidien des personnes impliquées dans la recherche. Enfin, l’équipe a mis au point un système de modélisation statistique afin d’évaluer comment la mobilité des participants influe sur les émissions de CO2 dans le temps et l’espace.