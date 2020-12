Renoncer à la viande partout dans le monde ne résoudra pas la crise climatique, affirment des chercheurs.

Adopter un régime sans viande peut-il être la solution à la crise climatique ? Non, disent les scientifiques qui déplorent le manque de données et d'analyses dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.

Les données connues concernent l'Europe et les Etats-Unis

La production de viande fait l'objet de nombreuses critiques depuis plusieurs années quant à ses effets environnementaux négatifs, notamment en Europe et aux Etats-Unis. Des scientifiques de l'International Center for Tropical Agriculture se sont penchés sur la question et estiment pourtant qu'elle n'est pas à elle seule le problème majeur. Ils suggèrent également qu'un régime sans viande n'est pas une solution globale à la crise climatique et que ce serait même néfaste dans certains pays.

Cette enquête révèle qu'un régime sans viande n'aurait pas le même impact dans les pays industrialisés que dans les systèmes à revenu faible ou intermédiaire. Elle pointe également du doigt le manque de données sur le sujet en Afrique, arguant que seulement 13% de toute la littérature scientifique sur le bétail publiée depuis 1945 couvre l'Afrique alors que le continent abrite respectivement 20%, 27% et 32% des populations mondiales de bovins, ovins et caprins.

Ils précisent également que huit des dix plus grands instituts du monde menant des recherches sur le bétail sont aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, contre seulement deux qui ont leur siège en Afrique.

"Les conclusions tirées dans des rapports largement diffusés soutiennent que la principale solution à la crise liée au climat et à la santé humaine dans le monde est de manger peu ou pas de viande, mais ils sont biaisés en faveur des systèmes occidentaux industrialisés", explique Birthe Paul, principale auteure de l'étude.