Règne animal : les 10 espèces qui vivent le plus longtemps

La baleine boréale

Les profondeurs glacées de l’Arctique et de l’Antarctique conserveraient plutôt bien car on y retrouve la baleine boréale qui peut y vivre jusqu’à 200 ans. C’est un mammifère qui fait partie des espèces animales dont l’espérance de vie est la plus élevée. D'autres individus vivant en milieu marin se défendent assez bien comme nous allons le constater.

La tortue géante

Elle est légendaire, cette tortue géante des Galapagos peut vivre elle aussi jusqu’à 200 ans si elle évolue en milieu naturel. C’est le reptile qui décroche la plus longue espérance de vie dans sa catégorie. La tortue terrestre la plus âgée et connue à ce jour fut celle vivant aux Seychelles, dénommée Jonathan, et qui a atteint l’âge exceptionnel de 256 ans. Quant à Harriet, une tortue femelle vivant au zoo du Queensland en Australie, elle aurait fait ses adieux à l’âge de 176 ans.

La méduse turritopsis dohrnii

Voici un nom bien étrange pour cette méduse pas plus grande que quelques millimètres et qui vit dans des mers tempérées à tropicales. Elle a la faculté exceptionnelle de se régénérer perpétuellement et de vivre ainsi pratiquement éternellement ! Des scientifiques ont démontré, dans une étude sur l'inversion du cycle de vie, la régénérescence des tissus et organes de ces méduses grâce à leurs organismes modulaires qui auraient une durée de vie potentiellement infinie.

L’éponge géante (Anoxycalyx joubini)

Grâce à son métabolisme très lent en raison du froid et de l’obscurité, cette éponge de l’Antarctique peut vivre jusqu’à près de 10.000 ans ! On l’associe cependant plus volontiers à une colonie de cellules vivant ensemble qu’à un animal à part entière. La majorité de ses cellules ont la faculté de se renouveler et de perpétuer à l’infini le cycle de la vie.

Le homard géant

C’est l’un des crustacés à l’espérance de vie la plus importante. Comme la tortue terrestre, cet animal s’économise fortement, il vit au ralenti, est vite rassasié et son système digestif travaille posément. A ce rythme pépère, le homard peut voir venir longtemps, très longtemps. En 2009, on aurait sauvé de la casserole un spécimen âgé de 140 ans.

L’éléphant d’Asie

L’éléphant d’Asie est l’un des mammifères qui peut profiter pleinement et longtemps de la vie. Ils répondent à la règle pratiquement infaillible qui stipule que les animaux avec une masse importante bénéficient d’une longévité plus conséquente. Ces éléphants peuvent ainsi atteindre l’âge de 86 ans. Lire aussi : Vous pouvez Zoomer avec des éléphants de Thaïlande et aider à leur sauvegarde

Le requin du Groenland

L’espérance de vie de ces vertébrés est estimée entre 250 et 500 ans. Mais, un requin peut-il vraiment atteindre l'âge de 500 ans ? Cette longévité puiserait sa source dans son métabolisme très lent qui lui permet de vivre posément et en s’économisant, dans des eaux froides et profondes. C’est principalement dans l’océan Atlantique Nord et Arctique que ces bons vieux requins coulent des jours tranquilles.

La praire d’Islande

Le plus ancien spécimen jamais découvert avait atteint l’âge de 507 ans ! C’est la main de l’homme qui a malencontreusement mis fin à la vie de ce mollusque lors de son observation et qui aurait probablement pu couler encore de beaux jours. L’analyse des stries de croissance sur la coquille de cette praire d’Islande permet de déterminer l’âge de ce mollusque bivalve qui aime s’enfuir dans la vase du fond de l’Atlantique, de la mer Baltique mais aussi dans la mer du Nord.

Le ara ararauna

Les perroquets sont les seuls oiseaux à avoir une espérance de vie similaire ou plus importante que celle de l’homme selon leur espèce. Un ara ararauna peut quant à lui vivre jusqu’à 100 ans. L’un d’eux aurait même donné ses derniers battements d’ailes alors qu’il avait 104 ans, en Angleterre.

