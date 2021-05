Réduire les émissions de méthane serait la mesure la plus efficace pour ralentir le réchauffement climatique (et c'est possible).

D'après des estimations du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), l'impact du méthane sur l'environnement serait 84 fois plus important que celui du CO2 sur une période de 20 ans. Or, les émissions de méthane rejetées dans l'atmosphère ont augmenté de 9% entre 2000 et 2017, selon une étude du Global Carbon Project dévoilée en juillet 2020.

Identifier et réparer plus efficacement les fuites de méthane lors des extractions des énergies fossiles, améliorer la captation du biogaz issu des déchets organiques, changer l'alimentation des vaches destinées à l'élevage (par exemple en troquant le maïs ou le soja contre des graines de lin ou de la luzerne) font partie des stratégies à mettre en place pour limiter les émissions de méthane.

Agir maintenant réduirait le réchauffement de 0,3 degré

Bien sûr, la nature et l'ampleur des stratégies à mettre en place varient selon les pays. "En Europe et en Inde, c'est dans le traitement des déchets qu'il y a le plus de potentiel de réduction. En Chine, c'est dans l'industrie du charbon et l'élevage. En Afrique, dans l'élevage et l'industrie du pétrole et du gaz", indique l'étude.

D'après les auteurs du rapport, réduire dès maintenant les émissions de méthane permettrait d'éviter un réchauffement de la planète de près de 0,3°C à l'horizon 2045.

Au-delà de l'aspect environnemental, diminuer les émissions de méthane permettrait également d'éviter 255.000 décès et la perte de 26 millions de tonnes de récoltes.