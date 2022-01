Recycler l'énergie du métro pour chauffer nos appartements : une méthode qui fait ses preuves de Paris à Vancouver

Et si on récupérait l'énergie émise par le métro ou les data centers pour chauffer des logements ? Une technique expérimentée depuis quelques années dans plusieurs grandes villes du monde telles que Londres, Paris ou Stockholm.

L'énergie thermique des moteurs, des freins et de la promiscuité humaine peut être réutilisée via une pompe à chaleur pour chauffer des bâtiments.

À Londres, le quartier résidentiel d'Islington situé dans le nord-est de la capitale anglaise, a achevé fin 2019 l'installation d'un système permettant de chauffer et de fournir de l'eau chaude à plus d'un millier de foyers (1350 au total), ainsi qu'à une école et deux centres de loisirs. Le système de pompe à chaleur a été installé dans l'ancienne station City Road, située sur la Northern Line, ligne de métro qui bat tous les records en termes de chaleur, celle-ci pouvant avoisiner les 40 degrés en été.

Un an plus tôt, le bailleur social Paris Habitat lançait en collaboration avec la RATP une expérimentation similaire avec la ligne 11 de métro, directement reliée par une pompe à chaleur. L'objectif était de fournir 35% des besoins d'un immeuble de vingt logements, situé en face du Centre Georges Pompidou, au cœur de la capitale française.

En plus d'être décarbonée, cette énergie renouvelable d'un nouveau genre permet de réaliser d'une pierre deux coups puisqu'elle contribue également à réduire les émissions carbone d'industries comme le transport ou le bâtiment.