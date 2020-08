Recyclage, alternative au plastique : ce n'est pas ce que vous croyez !

Le recyclage ne permet pas de recycler tous les plastiques existants

Le recyclage est une pratique citoyenne essentielle et partie prenante des solutions de développement durable mais il ne résoudra pas le problème tout seul. En effet, la multiplicité des composants présents dans les six types de plastiques utilisés pour nos emballages empêchent d'avoir un recyclage efficace et total, faute de technologies adaptées et en raison de la complexité à mettre en place des traitements différenciés pour chaque plastique.

De plus, recycler le plastique n'est actuellement pas rentable : les étapes du recyclage sont nombreuses et coûteuses et le plastique recyclé est de moins bonne qualité. Avec la baisse des coûts du pétrole et la présence du plastique vierge partout (ce qui fait baisser son prix), ce dernier est beaucoup plus attractif pour les entreprises. Sur les 14% de déchets plastiques recyclés dans le monde, seuls 10% sont véritablement recyclés et 2% recyclés une deuxième fois.

Les solutions sont multiples : continuer de trier, évidemment, mais aussi ne pas acheter de produits emballés et faire pression sur les industriels pour les inciter à diminuer leur utilisation du plastique. C'est ce que fait l'association Break Free From Plastic.