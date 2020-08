Récupérer les énergies qui se perdent : l'enjeu de la transition ?

Les chercheurs du monde entier réfléchissent à des moyens de récupérer l’énergie perdue de nos appareils technologiques. Bientôt on pourra allumer la lumière de son salon grâce à ses fenêtres ou allumer son téléphone grâce aux ondes wifi.

"Rien ne se perd, tout se transforme", disait Antoine Lavoisier. Pourtant, en fonctionnant, nos appareils technologiques perdent une grande quantité d’énergie.

À une époque de transition environnementale, les technologies de récupération d’énergie deviennent de plus en plus urgentes à mettre en place à grande échelle. Cela consiste à collecter, les pertes d’énergie et à les convertir en électricité. L’exemple le plus connu est le chauffage par les centres de données des géants comme Facebook ou Google.

L’énergie thermique n’est pas la seule : les ondes radiofréquences, les vibrations ou la lumière (naturelle ou artificielle) sont autant de pistes déjà explorées par les scientifiques du monde entier.

Tour d’horizon des énergies de demain.