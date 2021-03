Reconstruire artificiellement un biotope, le projet Marker Wadden aux Pays-Bas

Créées artificiellement sur le lac Markermeer, les 5 îles du projet Marker Wadden contribuent au retour d’une biodiversité féconde.

Ce lac artificiel est aujourd’hui l’un des joyaux naturels des Pays-Bas.

La technologie et la créativité scientifique peuvent aider la nature que l’on malmène tant et ainsi soutenir les efforts pour diminuer notre effet sur le réchauffement climatique. On se souvient de la petite ville d’Odense qui se chauffe depuis plusieurs mois grâce à la pollution thermique engendrée par le data center de Facebook situé au cœur de la ville.