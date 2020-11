Réchauffement climatique : les espèces animales pourraient voir la part de leur habitat naturel réduite de 23% d'ici 80 ans

Selon une nouvelle étude, les oiseaux, mammifères, amphibiens et autres animaux qui peuplent la Terre pourraient voir disparaître leur zone d'habitat naturel d'environ un quart d'ici 2100. Un constat inquiétant quand on sait que la survie de la planète dépend en grande partie de ces espèces.

On le sait, la planète et ses écosystèmes sont menacés. La crise du réchauffement climatique et la faim dans le monde pourraient réduire drastiquement les lieux d'habitat d'espèces animales telles que les amphibiens, les mammifères et les oiseaux du monde entier, alerte cette étude parue dans Nature Communications.

L'analyse a étudié les changements dans l'aire de répartition géographique de 16.919 espèces, de 1700 à aujourd'hui. Les données ont également été utilisées pour prévoir les changements futurs jusqu'à l'an 2100 selon 16 scénarii climatiques et socio-économiques différents.