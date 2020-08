Réchauffement climatique : l'espoir renaît après le confinement.

De l'urgence au pérenne

Pour le professeur Piers Forster, responsable de l'étude, si un changement de comportement est nécessaire, il ne suffira pas à enrayer seul le réchauffement climatique. Il faut profiter de l'opportunité post-Covid pour repenser le modèle économique de manière structurelle avec l'objectif d'un taux d'émission quasiment nul.

Les 3 secteurs visés par les scientifiques sont l'industrie, les transports et l'énergie. Ils suggèrent notamment l'investissement dans les énergies renouvelables et l'absence de sauvetage des énergies fossiles.

Ils envisagent ainsi deux scénarios, un modéré et un plus radical. Mais dans les deux cas, des décisions majeures en faveur de l'environnement doivent être prises par les gouvernements pour éviter les effets les plus graves du réchauffement climatique et construire un avenir résilient.