Réchauffement 3 fois plus rapide au Pôle Sud que dans le reste du monde.

Ainsi, la majeure partie de l'Antarctique occidental et de la péninsule antarctique ont subi un réchauffement et une fonte des glaces dans la deuxième moitié du XXe siècle.

Le Pôle Sud n'est plus à l'abri du réchauffement : la température y a augmenté trois fois plus vite que la moyenne mondiale ces 30 dernières années, en raison de phénomènes naturels "probablement intensifiés" par le changement climatique, selon une nouvelle étude.

"On croyait que cette partie de l'Antarctique (le haut plateau isolé) serait à l'abri du réchauffement. Nous avons découvert que ce n'était plus le cas."

Avec +0,61°C par décennie entre 1989 et 2018 , la température enregistrée sur la base Amundsen–Scott, au Pôle Sud géographique, a augmenté plus de trois fois plus que la moyenne mondiale , indiquent les chercheurs. Un résultat qui les a surpris.

"Aucun lieu n'est à l'abri du changement climatique"

"Le vrai message (...) est qu'aucun lieu n'est à l'abri du changement climatique", ont commenté Sharon Stammerjohn et Ted Scambos, de l'université du Colorado, qui s'inquiètent surtout pour les côtes de l'Antarctique et la calotte glaciaire. "Les effets du changement climatique s'y font sentir depuis longtemps" et la contribution du continent au réchauffement et à l'augmentation du niveau de la mer pourrait devenir "catastrophique", poursuivent-ils.

La fonte des calottes du Groenland et de l'Antarctique sont déjà la principale source de la hausse du niveau des océans.

Mais l'avenir des régions côtières et de leurs millions d'habitants dépend surtout de l'énorme masse de glace recouvrant l'Antarctique occidental.