Trois tigres blancs, baptisés Aran, Hyun et Fouyou, sont nés le 5 janvier au zoo d'Amnéville (Moselle). Un événement rare pour cette espèce "qui n'a pas été vue à l'état sauvage depuis les années 1950", a-t-on appris lundi auprès du parc animalier.

Disparu à l'état sauvage

Rare naissance de trois tigres blancs au zoo d'Amnéville - © JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN - AFP

Les trois tigreaux, deux mâles et une femelle, "se portent bien et sont nourris par leur maman sous la supervision des vétérinaires", explique le vétérinaire chef du zoo, le Dr Alexis Maillot. Les petits ne seront mis en présence de leur père qu'après leur sevrage, à l'âge de deux à trois mois, et ne seront visibles par le public qu'"à partir de mi-mars en fonction des conditions météo", précise-t-il.

Leur mère, Orissa, est née au zoo de Beauval (Loir-et-Cher) et installée à Amnéville depuis 2007, tandis que leur père est arrivé d'un zoo canadien en 2008.

Rarissime, le tigre blanc doit son apparence à une mutation génétique naturelle du tigre du Bengale et n'a pas été vu à l'état sauvage depuis les années 1950.

Les tigres dans leur ensemble constituent une espèce classée "en danger" par l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui estime aujourd'hui leur nombre à 3.800 sur la planète contre 100.000 il y a un siècle, est-il précisé.