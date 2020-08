Rafraîchir sa maison sans climatisation, c'est possible !

La clim bouffe de l’électricité qui crée du CO2 qui entraîne le réchauffement climatique qui engendre des canicules qui imposent d’acheter des climatiseurs. Vous le voyez, le serpent qui se mord la queue ? Alors on arrête ce cercle vicieux et on apprend à faire comme nos grands-parents : sans clim. Il existe des trucs et astuces qui permettent de diminuer la température intérieure sans pour autant faire appel à un climatiseur qui, en plus de coûter cher, pollue inutilement l’atmosphère.

Aérer correctement Il ne sert à rien de laisser toutes les fenêtres et les portes ouvertes à toute heure pour créer un courant d’air. Si l’air est à 32° dehors, vous n’aurez pas moins chaud à l’intérieur. A la place, on ferme les fenêtres la journée afin de laisser l’air chaud à l'extérieur et le soir, quand la température diminue enfin, on ouvre portes et fenêtres et on fait circuler l’air frais.

Fermer les volets Si votre maison ou appartement donne autre part qu’au nord, vous aurez besoin de protéger vos fenêtres et autres baies vitrées qui, même si elles sont jolies et laissent entrer beaucoup de lumière, sont des véritables créatrices de fournaises quand vient l’été. On préférera les volets en bois, comme dans le sud de la France (ils ont tout compris). Si vous n'avez pas de volets, vous pouvez vous contenter de rideaux clairs (qui réfléchissent la lumière) ou de films solaires adhésifs anti-chaleur à apposer sur vos vitres pour diminuer la chaleur venant du soleil de 50%.

Ne cuisinez pas chaud Si vous faites fonctionner votre four et vos plaques, cela risque de réchauffer non seulement la cuisine mais aussi votre corps pendant que vous cuisinez et quand vous mangerez votre plat chaud. Le mieux : salade de légumes frais gorgés d’eau (et savoureux, si possible) pour s’hydrater et ne pas trop faire monter sa température corporelle.

Utilisez de l’eau En plus d’en boire beaucoup (il n’est jamais inutile de le répéter), vous pouvez également utiliser l’eau pour refroidir vos espaces : Utilisez vos draps humides qui sortent de la machine à laver et placez-les devant vos fenêtres afin de rafraîchir l’air qui rentre.

Arrosez votre terrasse ou vos balcons pour diminuer la sensation de chaleur qui émane des pierres.

Placez un bol de glaçons devant le ventilateur pour rafraîchir l’air brassé.