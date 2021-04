Quels travaux de jardinage entreprendre en avril ?

En avril, il est déjà temps de préparer son potager, ses parterres et ses balcons. Voici l’essentiel des travaux de jardinage intérieurs et extérieurs à effectuer en cette période :

Dans le potager : on prépare, mais on attend les Saints de Glace © Getty Images

Les jardiniers en herbe vous le diront : méfiez-vous des Saints de Glace ! Mais qui sont-ils ? Et quel rapport avec le jardinage ?

Selon une croyance populaire datant du Moyen-âge, les Saints de Glace correspondent à une période de 3 jours où le risque de gelées est particulièrement présent. Ces 3 Saints sont Mamert (11 mai), Pancrace (12 mai) et Servais, (13 mai). Même s'ils ne figurent plus dans le calendrier, ils restent source de méfiance auprès des cultivateurs. Car jusqu’à cette période, les températures peuvent encore chuter et être particulièrement nocives pour les plants "frileux". Il est donc conseillé de prendre son mal en patience, et d’attendre la mi-mai pour planter ses légumes en pleine terre.

Cependant, on peut déjà préparer ses semis de tomates, de concombres et d’aubergines sous abri chauffé ou à l’intérieur ; et planter en pleine terre les légumes qui ne craignent pas (trop) le froid comme les carottes, les épinards, les radis, et la laitue. Avril est également la période idéale pour planter les semis d’oignons, les artichauts, les asperges, et la rhubarbe.

► Le petit truc en + : pour mettre toutes les chances de leurs côtés, de nombreux jardiniers suivent un calendrier lunaire qui détermine les jours plus propices aux "feuilles", "fleurs", "fruits" ou "racines" en fonction de la position de lune. Gerbeaud en propose un gratuitement sur son site internet, mais on en trouve aussi dans les pépinières et magasins de jardinage.