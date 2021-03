Quels sont les avantages du vrac ?

Écologique et économique, le vrac a de plus en plus de succès. Pâtes, riz, mais aussi bonbons, yaourt et café en grains : le vrac prospère en supermarchés et titille même les grandes marques. Au-delà d'un geste zéro emballage, il est devenu aussi une "solution économique" pour des consommateurs fragilisés par la pandémie.

"Je viens ici pour des considérations écologiques, la juste quantité et le prix : c'est moins cher que dans les grandes surfaces et lorsque le prix est équivalent, il y a moins d'intermédiaires entre producteur et consommateur", résume Frédéric, 43 ans, venu remplir ses bidons de lessive et shampoing dans une épicerie spécialisée de la région parisienne.