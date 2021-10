Quels sont les 10 animaux qui dorment le plus ?

Dans le règne animal, nous avons découvert les 10 animaux qui vivent le plus longtemps sur terre et ceux qui sont les plus chers au monde. Aujourd’hui, analysons donc leurs heures records de sommeil. Certaines espèces animales affichent des records surprenants et passent la majeure partie de leur journée à dormir.

Quels sont ces rois du sommeil ? Découvrons les 10 espèces animales qui dorment le plus au monde, selon maxisciences.com, cnews.fr et passionsante.be.