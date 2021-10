Quels sont les 10 animaux les plus chers du monde ?

Les animaux, on les aime un peu, beaucoup, passionnément et parfois même à la folie au point de dépenser des sommes faramineuses pour faire l’acquisition de l’un d’entre eux. Les raisons pour lesquelles on craque pour ces boules de poils ou de plumes peuvent être pour le moins surprenantes. Mais quand on aime, on ne compte pas ! Découvrons les 10 animaux qui, sans commune mesure, sont les plus chers sur terre.

1. Le Mastiff Tibétain - 1,4 million d’euros

8 images © Getty Images

Ce chien est spécifiquement vénéré en Chine en raison de la similitude de son apparence avec le lion. Il est majestueux avec sa belle crinière et fait l’objet de bien des convoitises auprès des citoyens chinois fortunés. Le magazine Paris Match n’était d’ailleurs pas passé à côté de cet événement qui a surpris le monde entier : un promoteur immobilier avait succombé aux charmes de ce jeune mastiff tibétain âgé d’à peine un an et il a allongé la modique somme de 1,4 million d’euros pour ce "lion" de 90 kilos. Être le propriétaire d’un chien de cette race est considéré comme un signe extérieur de richesse et une façon de se revendiquer d’un haut statut social.



À LIRE AUSSI Bien-être animal : les récentes avancées dans le monde

2. Un pigeon voyageur - 1,6 million d’euros

8 images © DIRK WAEM - BELGA

C’est un record en Europe, le pigeon New Kim fut vendu aux enchères pour 1,6 million d’euros. Il n’a rien d’un lion et pourtant ce poids plume vaut son pesant d’or. Ce pigeon est issu d’un élevage situé dans la province d’Anvers et fut mis aux enchères en novembre dernier. C’est un acquéreur chinois qui a donné une réelle envolée à cette vente et qui aurait, à tout prix, voulu acheter ce pigeon femelle issu d’une lignée de prestige comme le relate le parisien.fr.

3. Les chats Ashera - 108.357 euros

look at this aSHERA cat pic.twitter.com/MWVqf0pn6p — jewel ᓚᘏᗢ (@anicatzo) January 24, 2021



Les chats les plus chers du monde sont exclusivement commercialisés par la société américaine Lifestyle Pets comme le mentionne le journaldunet.fr. C’est un chat qui a la particularité d’être génétiquement modifié pour être hypoallergénique. L’ashera est une lignée qui a été conçue en 2007 et qui compte très peu de spécimens, ce qui explique sa rareté et donc son prix. Ce félin issu d’un croisement entre un chat serval africain et un chat domestique peut atteindre la somme de 125.000 dollars, soit 108.357 euros. Un noble record pour un chat de race unique dont la société créatrice en fait une marque déposée. Si vous êtes amoureux des chats mais allergiques à ceux-ci, voici de quoi faire votre bonheur pour autant que vous soyez fortunés. Si ce n'est pas le cas, sachez qu'adopter un chat hypoallergénique sera bientôt possible grâce à la génétique.

4. Un agneau Texel - 425.403 euros

8 images © Farm Images / Getty Images

L’agneau Texel est une race issue d’une petite île au large des Pays-Bas comme l’épingle la BBC. C’est la génétique de cet animal qui explique sa renommée et la flambée impressionnante de son prix. Un consortium d’agriculteurs aurait fait l’acquisition de l’un d’eux lors d’une vente aux enchères au Royaume-Uni, pour l’impressionnante somme de 490.500 dollars, soit 425.403 euros.

5. Un thon rouge - 1,3 million d’euros

8 images Tsukiji Fish Market aux enchères en 2017 © 2017 Getty Images

Un thon rouge aurait été adjugé 1,3 million d’euros durant les enchères du marché de Tsukiji à Tokyo, en 2013, comme nous l’apprend lexpress.fr. C’est le gérant d’une chaîne de restaurants spécialisés dans la vente de sushis qui en avait fait l’acquisition pour offrir le meilleur à sa clientèle à un prix qui s'aligne correctement aux normes du marché. Ce thon de 222 kg détrône son prédécesseur qui pesait pourtant 269 kg et qui fut cependant vendu trois fois moins cher l’année précédente. Une pêche miraculeuse pour ce patron qui n’hésite pas à mettre le prix pour servir à ses clients les meilleurs sushis du monde.

6. Une vache limousine - 299.000 euros

Cow Named After Posh Spice Breaks World Sale Record https://t.co/YWMo1eqoiY — TMZ (@TMZ) February 5, 2021



La vache la plus chère d’Europe fut adjugée au prix de 299.000 euros à Limoges lors des journées de la vache limousine, cela fait d'elle la vache la plus chère de toute l'histoire comme le mentionne cnews.fr. Un montant record dans la mesure où ses congénères se sont vendues en moyenne au prix de 6700 euros comme le précise lefigaro.fr. Ce bovin de 1050 kilos peut se targuer de ce célèbre record européen qui ferait ruminer plus d’un éleveur.

7. Un labrador jaune - 134. 416 euros

8 images © Getty Images

Si les ventes aux enchères et les enjeux commerciaux sont les principales circonstances pour faire exploser des records de prix pour l’acquisition de l’un ou l’autre animal, l’affect peut visiblement motiver aussi des dépenses exorbitantes. Lenouvelobs.com relate l’histoire d’un couple résidant en Floride qui a dépensé une fortune pour cloner leur chien fétiche, Sir Lancelot, tant l’idée de sa mort leur était insupportable. Un labrador jaune fut créé tel la copie conforme du chien tant chéri par Edgar et Nina Otto et fut l’objet d’une transaction négociée au prix de 155.000 dollars, soit l’équivalent de 134. 416 euros.

8. Le singe de Brazza - 8661 euros

8 images © Seregraff

Quelle somme seriez-vous prêt à débourser pour ce singe des marais, et sans faire la grimace ? Sachez que son prix peut atteindre les 10.000 dollars, soit 8661 euros selon l’estimation financière issue de krossin.fr. Ce primate affiche une belle couronne orange sur sa tête et a une jolie barbe blanche qui lui donne un charme irrésistible. Omnivore, ce singe de Brazza réside en Afrique Centrale, dans les zones humides comme nous l’apprend le site congocheck.net qui nous affirme bel et bien l’existence de ce singe si singulier sur le continent. Sa rareté et son minois original feraient de lui un animal pour lequel on pourrait sortir une coquette somme pour l’acquérir.

9. Le cacatoès noir - 16.000 euros

8 images © Getty Images

Loin derrière les pigeons voyageurs, ce sont les cacatoès noirs qui décrochent la palme des oiseaux les plus chers au monde selon topito.com. Ce volatile de 60 centimètres de grandeur et d’environ un kilo pèse bien plus lourd dans la balance lors de son acquisition. Si cet oiseau est normalement estimé à 1000 euros, selon topito, vous devriez dépenser 16.000 euros pour choyer chez vous cet oiseau rare issu de la Nouvelle-Zélande ou de la Nouvelle-Guinée. Un investissement qui peut s’envisager sur le long terme puisque ce bel oiseau peut vivre jusqu’à 100 ans.



À LIRE AUSSI Règne animal : les 10 espèces qui vivent le plus longtemps

10. Un cheval de course - 12,6 millions d'euros

The Green Monkey, the most expensive horse purchased at auction ($16 million), has been euthanized. The horse ran three races with a third place best. Career earnings were $10,440. pic.twitter.com/IDA0w6Ip9C — Darren Rovell (@darrenrovell) July 9, 2018